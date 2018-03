Conselho de Ética quer ouvir marido de Jaqueline Roriz O Conselho de Ética da Câmara aprovou um convite para ouvir Manoel Neto no caso Jaqueline Roriz. Neto é marido de Jaqueline (atualmente deputada federal pelo PMN-DF). Os dois aparecem juntos em um vídeo gravado em 2006, recebendo um pacote de dinheiro de Durval Barbosa, o delator do mensalão do DEM no Distrito Federal (DF).