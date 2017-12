Conselho de Ética pede cassação de três sanguessugas O Conselho de Ética da Câmara aprovou, em reunião nesta quinta-feira, pareceres contrários à cassação de cinco dos 67 parlamentares acusados de envolvimento na máfia dos sanguessugas. Marcondes Gadelha (PSB-PB), Érico Ribeiro (PP-ES), Pedro Henry (PP-MT), Wellington Fagundes (PL-MT) e Laura Carneiro (PFL-RJ), foram absolvidos. Nos outros três casos, o Conselho aprovou parecer favorável à cassação dos mandatos dos deputados Lino Rossi (PP-MT), Cabo Júlio (PMDB-MG) e Nilton Capixaba (PTB-RO), mas, como esses parlamentares não foram reeleitos, esses processos de cassação não serão submetidos à votação do plenário. "É a lei. O plenário não analisa cassação de ex-deputado, só de deputado", justificou o presidente do Conselho, Ricardo Izar (PTB-SP). Os casos de Laura Carneiro, Wellington Fagundes e Wellington Roberto foram arquivados por falta de inépcia nas representações. Já a absolvição de João Correia e de Pedro Henry foram decididas por falta de provas. Ao todo, o Conselho de Ética vai analisar dez casos de deputados envolvidos com a máfia dos sanguessugas.