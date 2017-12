Conselho de Ética ouve assessores de senadora petista nesta 3ª Os senadores Paulo Octávio (PFL-DF) e Sibá Machado (PT-AC) devem ouvir, nesta terça-feira, 19, os assessores da senadora Serys Slhessarenko (PT-MT), no Conselho de Ética do Senado. A senadora é acusada de envolvimento na compra superfaturada de ambulâncias com recursos do Orçamento. Paulo Octávio, relator do processo, e Sibá querem saber se o genro de Serys, Paulo Roberto Ribeiro, freqüentava habitualmente o gabinete da senadora e se tinha algum tipo de ingerência na apresentação de emendas parlamentares ao Orçamento. O empresário Luiz Antônio Vedoin, um dos sócios da Planam, empresa apontada como intermediadora na venda de ambulâncias, disse que entregou a Paulo Roberto R$ 35 mil, em espécie, como pagamento de comissão por emendas que a senadora apresentaria para a compra de ambulâncias. Paulo Roberto negou que tenha recebido o dinheiro, mas disse que recebeu de um cunhado de Vedoin cheque no valor de R$ 37,2 mil pela venda de equipamentos hospitalares à Planam. Ele afirmou também que não tem relação política com a sogra.