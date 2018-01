Conselho de Ética instaura processo contra Jaqueline Roriz

Brasília - O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou nesta quarta-feira, 23, processo disciplinar contra a deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF) que pode levar a sua cassação. Jaqueline foi flagrada em gravação de 2006, divulgada em primeira mão pelo portal estadão.com.br, recebendo um pacote de dinheiro do delator do mensalão do DEM, Durval Barbosa.

O relator do caso será o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP). Promotor de justiça de carreira, o tucano tem um histórico de rigor em casos semelhantes. Ele já participou de dois processos contra parlamentares que tinham cometido crimes anteriores ao mandato, Hanna Garib e Pinheiro Landim. Em ambos os casos houve investigação. Garib foi cassado e Landim renunciou.

Em 2006, Sampaio foi o responsável pelo relatório que levou à cassação de Pedro Corrêa dentro do escândalo do mensalão do PT. Na ocasião, ele recomendou a cassação do colega por ter encontrado prática de caixa dois. Jaqueline Roriz, em sua única manifestação sobre as imagens até agora, alegou justamente que o dinheiro recebido de Durval era para caixa dois de campanha.

Com a instauração do processo o Conselho tentará agora notificar a deputada. Serão feitas três tentativas em seus endereços. Se ela não for encontrada tentará se marcar uma hora para a notificação. Caso também isso não seja possível a notificação será por edital. Após a notificação, Jaqueline Roriz terá um prazo de cinco sessões ordinárias para apresentar sua defesa.