Conselho de Ética deve aprovar pedido de cassação de Janene O Conselho de Ética da Câmara deve aprovar nesta terça-feira o pedido de cassação do deputado José Janene (PP-PR), o último dos 19 deputados que foram acusados pela CPI dos Correios de ter se beneficiado pelo esquema do mensalão. No dia 4 deste mês expirou a última licença médica de Janene, que desde outubro do ano passado não comparece a sessões da Câmara. Até segunda-feira, o deputado não havia apresentado novo atestado médico para justificar suas ausências nas sessões. Janene tem uma doença grave no coração e, por conta disso, apresentou vários recursos judiciais e regimentais para evitar a tramitação de seu processo de cassação. O deputado, ex-líder do PP, é acusado de ter recebido dinheiro de contas do empresário Marcos Valério, um dos operadores do mensalão. João Cláudio Genu, assessor do parlamentar, teria sacado R$ 4,1 milhões de contas do publicitário mineiro. Mais recurso Janene argumenta que o PP recebeu R$ 700 mil para pagar o advogado do ex-deputado Ronivon Santiago (AC), cassado pela Justiça Eleitoral e, recentemente, preso pela Operação Sanguessuga, que investiga a compra superfaturada de ambulâncias com recursos do Orçamento da União. O relator do processo, deputado Jairo Carneiro (PFL-BA), leu o parecer a favor da cassação na semana passada, mas o deputado Ildeu Araújo (PP-SP), aliado de Janene, pediu o prazo regimental de duas sessões, atrasando o julgamento para hoje. Depois do conselho, o processo segue para votação no plenário, última etapa do julgamento. Antes disso, no entanto, há a possibilidade de recurso na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o que adia ainda mais a votação. O plenário deverá aprovar nesta terça requerimento protelando para agosto o prazo final de conclusão do processo contra o deputado.