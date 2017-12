Conselho de Ética define relatores de processos contra 67 sanguessugas O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar definiu nesta segunda-feira, 4, os relatores para os processos contra 67 deputados acusados de participação na chamada máfia das ambulâncias. O presidente do colegiado, deputado Ricardo Izar (PTB-SP), acredita que o trabalho nesses processos deverá ser concluído até dezembro. Cerca de 30 deputados já foram notificados pelo Conselho de Ética. Os demais deverão receber as notificações amanhã, diretamente pelo órgão, ou até segunda-feira, por meio de edital do Diário do Congresso. O conselho deveconvocar o empresário Luiz Antonio Vedoin, da Planam, para prestar depoimento. Vedoin é apontado como o chefe do esquema de fraudes em licitações para compra de ambulâncias, cujos recursos eram garantidos por emendas ao Orçamento. Os deputados notificados têm prazo de cinco sessões do plenário para apresentar defesa por escrito e rol de testemunhas de defesa. Os relatores podem propor outros depoimentos. Em reunião marcada para manhã desta terça-feira,5, o conselho deverá definir o trabalho das oito subcomissões que criou nesta tarde, em encontro encerrado há alguns minutos. A seguir, leia a lista dos deputados acusados e os respectivos relatores de seus processos no Conselho de Ética: 1. Adelor Vieira (PMDB-SC) - Relator Cláudio Magrão (PPS-SP) 2. Agnaldo Muniz (PP-RO) - Relator José Carlos Araújo (PL-BA) 3. Alceste Almeida (PTB-RR) - Relator Mauro Benevides (PMDB-CE) 4. Almeida de Jesus (PL-CE) - Relator Bosco Costa (PSDB-SE) 5. Almerinda de Carvalho (PMDB-RJ) - Relatora Neyde Aparecida (PT-GO) 6. Almir Moura (PFL-RJ) - Relator Marcelo Ortiz (PV-SP) 7. Amauri Gasques (PL-SP) - Relator Josias Quintal (PSB-RJ) 8. Benedito Dias (PP-AP) - Relator Josias Quintal (PSB-RJ) 9. Benjamin Maranhão (PMDB-PB) - Relator Humberto Michiles (PL-AM) 10. Cabo Júlio (PMDB-MG) - Relator Zenaldo Coutinho (PSDB-PA) 11. Carlos Dunga (PTB-PB) - Relator Anselmo (PT-RO) 12. Carlos Nader (PL-RJ) - Relator Jairo Carneiro (PFL-BA) 13. Celcita Pinheiro (PFL-MT) - Relatora Ann Pontes (PMDB-PA) 14. César Bandeira (PFL-MA) - Relator Eduardo Valverde (PT-RO) 15. Cleonâncio Fonseca (PP-SE) - Relator Betinho Rosado (PFL-RN) 16. Cleuber Carneiro (PTB-MG), suplente (não está no exercício do mandato) - Relator Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) 17. Coronel Alves (PL-AP) - Relator Zenaldo Coutinho (PSDB-PA) 18. Edir Oliveira (PTB-RS) - Relator Claudio Magrão (PPS-SP) 19. Edna Macedo (PTB-SP) - Relator Herculano Anghinetti (PP-MG) 20. Eduardo Seabra (PTB-AP) - Relator Márcio Reinaldo Moreira (PP-MG) 21. Elaine Costa (PTB-RJ) - Relator Marcelo Ortiz (PV-SP) 22. Enivaldo Ribeiro (PP-PB) - Relator Eduardo Valverde (PT-RO) 23. Érico Ribeiro (PP-RS) - Relator Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP) 24. Fernando Gonçalves (PTB-RJ) - Relator Nelson Trad (PMDB-MS) 25. Heleno Silva (PL-SE) - Relator Robson Tuma (PFL-SP) 26. Ildeu Araújo (PP-SP) - Relator Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) 27. Iris Simões (PTB-PR) - Relator José Eduardo Cardozo (PT-SP) 28. Isaías Silvestre (PSB-MG) - Relator Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP) 29. João Batista (PP-SP) - Relator Eduardo Valverde (PT-RO) 30. João Caldas (PL-AL) - Relator Moroni Torgan (PFL-CE) 31. João Correia (PMDB-AC) - Relator Anselmo (PT-RO) 32. João Grandão (PT-MS) - Relator Márcio Reinaldo Moreira (PP-MG) 33. João Magalhães (PMDB-MG) - Relator Marcelo Ortiz (PV-SP) 34. João Mendes de Jesus (PSB-RJ) - Relatora Ann Pontes (PMDB-PA) 35. Jonival Lucas Junior (PTB-BA) - Relator Nelson Trad (PMDB-MS) 36. Jorge Pinheiro (PL-DF) - Relator Raul Jungmann (PPS-PE) 37. José Divino (sem partido-RJ) - Relator Zenaldo Coutinho (PSDB-PA) 38. José Militão (PTB-MG) - Relator Jairo Carneiro (PFL-BA) 39. Josué Bengston (PTB-PA) - Relator Affonso Camargo (PSDB-PR) 40. Junior Betão (PL-AC) - Relator Moroni Torgan (PFL-CE) 41. Laura Carneiro (PFL-RJ) - Relator Nelson Marquezelli (PTB-SP) 42. Lino Rossi (PP-MT) - Relator Jairo Carneiro (PFL-BA) 43. Marcondes Gadelha (PSB-PB) - Relator Herculano Anghinetti (PP-MG) 44. Marcos Abramo (PP-SP) - Relatora Ann Pontes (PMDB-PA) 45. Marcos de Jesus (PFL-PE) - Relatora Maria do Carmo Lara (PT-MG) 46. Maurício Rabelo (PL-TO) - Relator Robson Tuma (PFL-SP) 47. Neuton Lima (PTB-SP) - Relator José Carlos Araújo (PL-BA) 48. Nilton Capixaba (PTB-RO) - Relator Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP) 49. Osmânio Pereira (PTB-MG) - Relator Betinho Rosado (PFL-RN) 50. Pastor Amarildo (PSC-TO) - Relator Humberto Michiles (PL-AM) 51. Paulo Baltazar (PSB-RJ) - Relatora Maria do Carmo Lara (PT-MG) 52. Paulo Feijó (PSDB-RJ) - Relator Cláudio Magrão (PPS-SP) 53. Paulo Gouvêa (PL-RS) - Relator Bosco Costa (PSDB-SE) 54. Pedro Henry (PP-MT) - Relator Nelson Trad (PMDB-MS) 55. Professor Irapuan Teixeira (PP-SP) - Relator José Carlos Araújo (PL-BA) 56. Raimundo Santos (PL-PA) - Relator Márcio Reinaldo Moreira (PP-MG) 57. Reginaldo Germano (PP-BA) - Relator Raul Jungmann (PPS-PE) 58. Reinaldo Betão (PL-RJ) - Relatora Neyde Aparecida (PT-GO) 59. Reinaldo Gripp (PL-RJ) - Relator Gervásio Oliveira (PMDB-AP) 60. Ricardo Rique (PL-PB) - Relator José Otávio Germano (PP-RS) 61. Ricarte de Freitas (PTB-MT) - Relator José Eduardo Cardozo (PT-SP) 62. Robério Nunes (PFL-BA) - Relator Mauro Benevides (PMDB-CE) 63. Vanderlei Assis (PP-SP) - Relator Affonso Camargo (PSDB-PR) 64. Vieira Reis (PRB-RJ) - Relator Nelson Marquezelli (PTB-SP) 65. Wanderval Santos (PL-SP) - Relator Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) 66. Wellington Fagundes (PL-MT) - Relator Affonso Camargo (PSDB-PR) 67. Wellington Roberto (PL-PB) - Relator Anselmo (PT-RO)