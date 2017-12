Conselho de Ética cancela depoimento de Vieira Reis O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar cancelou o depoimento do deputado Vieira Reis (sem partido-RJ), marcado para manhã desta terça-feira. De acordo com informações da Câmara, Reis teria apresentado um atestado médico para justificar sua ausência. Até o momento, não foi marcada nova data para o depoimento do parlamentar. Reis é acusado de apresentar emendas ao Orçamento, com o objetivo de beneficiar o esquema de compra de ambulâncias superfaturadas para municípios. O deputado foi denunciado pela CPI dos Sanguessugas.