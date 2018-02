Conselho da Unifesp indica Toledo Ferraz como reitor O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) decidiu que o professor Pacheco Toledo Ferraz será o reitor da instituição temporariamente. O professor de Psiquiatria vai substituir Ulysses Fagundes Neto, acusado de gastos irregulares e uso indevido de seu cartão corporativo, que pediu demissão na segunda-feira. Foi anunciada ainda a saída do vice-reitor, Sérgio Tufik, e de quatro pró-reitores. A decisão do Conselho será informada ao Ministério da Educação, que precisa dar seu aval. Segundo a assessoria de imprensa da Unifesp, a escolha do reitor seguiu o critério de tempo de casa. Caberá a Toledo Ferraz coordenar a eleição de um novo reitor, em até 60 dias. Participaram da reunião do conselho - formado por representantes dos docentes, funcionários e alunos da universidade - cerca de 85 pessoas. Toledo Ferraz pediu aos pró-reitores da gestão de Fagundes Neto que se mantivessem nos cargos. Eles se recusaram. Deixaram a universidade os pró-reitores de Graduação, Luiz Eugenio de Mello, de Extensão, Valter Albertone, de Pós-graduação, Helena Nader, e de Administração, Sérgio Draibe. Acampamento Cerca de 50 estudantes estão acampados na reitoria da universidade e pretendem fazer uma assembléia amanhã. Eles exigem que a eleição para reitor seja direta e paritária. De acordo com a assessoria da Unifesp a negociação com os alunos só deve começar a partir do início do processo eleitoral.