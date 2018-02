Conselho começa a ouvir testemunhas petistas de Vargas

Vargas responde ao processo por sua relação com o doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal. O doleiro foi arrolado como uma das oito testemunhas de defesa do ex-petista. O Conselho de Ética encaminhou na semana passada um pedido à Justiça do Paraná solicitando a oitiva, que pode ser feita na prisão ou via videoconferência. O relator também pediu cópia do inquérito da Lava Jato.

Mesmo com a folga dos deputados em virtude dos jogos da Copa do Mundo, o relator e o presidente do Conselho, Ricardo Izar (PSD-SP), devem promover oitivas rápidas na quarta-feira. A ordem no Conselho é acelerar o trâmite do processo e votar o relatório de Delgado a tempo de ser apreciado pelo plenário da Casa antes de 17 de julho, último dia antes do recesso parlamentar. "Vou fazer apenas três perguntas às testemunhas, não vou levar mais de 10 minutos", disse Delgado.