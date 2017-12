Conselho aprova relatório pela cassação de Josias Gomes O Conselho de Ética da Câmara aprovou o relatório do deputado Mendes Thame (PSDB-SP) que pede a cassação do deputado Josias Gomes (PT-BA). A aprovação foi por 10 votos contra um. O processo segue agora para o plenário. Josias Gomes é acusado de sacar 100 mil do esquema do valerioduto para pagar gastos de campanha de deputados da Bahia.