Conselho adia julgamento de Janene para terça-feira O Conselho de Ética da Câmara adiou de hoje para a próxima terça-feira a votação do relatório que pede a cassação do mandato do deputado José Janene (PP-PR), por envolvimento no esquema do mensalão. O adiamento se deu por causa de um pedido de vista apresentado pelo deputado Ildeu Araújo (PP-ES). O relator da matéria, Jairo Carneiro (PFL-BA), recomendou a cassação de Janene pelo recebimento de 4,1 milhões do esquema de caixa dois montado pelo empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, que beneficiou o PT e partidos da base de apoio ao governo. Janene reconhece apenas o recebimento de R$ 700 mil, que diz ter utilizado para pagar o advogado do partido, Paulo Goyaz. Para o relator, no entanto, o parlamentar paranaense cometeu os crimes de recebimento de vantagem indevida, ocultação de natureza de recursos e associação a mais de três pessoas para o fim de cometer crime.