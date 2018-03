Conselheiro da Anatel é cotado para vaga de Hélio Costa O nome de Antônio Bedran, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), surgiu com força para substituir Hélio Costa no comando do Ministério das Comunicações. O ministro deixará o cargo no fim do mês possivelmente para concorrer ao governo de Minas Gerais pelo PMDB. A indicação de Bedran é trabalhada em conjunto por PMDB e PT, dentro da aliança nacional que deverá apoiar a candidatura da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.