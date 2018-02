Conquistas do passado serão garantidas, diz Campos

"Os que estão no poder no País ao longo dos últimos 20 anos tentam convencer o povo de que vão fazer diferente. Mas eles perderam e energia renovadora, perderam o encanto e se deixaram dominar pelas elites. Querem convencer o Brasil de que usando os mesmos métodos vão chegar a caminhos diferentes", afirmou há pouco Campos, referindo-se à alternância do PSDB e do PT no governo do País desde 1994.

O ex-governador ressaltou que, se eleito, vai manter programas e iniciativas consideradas bem sucedidas, como o Bolsa-Família, o ProUni e a estabilidade econômica da moeda brasileira. "Não são conquistas de um partido, mas sim da luta do povo, que é de onde viemos", frisou.

Campos disse ainda que entende que o povo quer um governo que não fique repetindo o que fez no passado, mas sim que diga com clareza o que fará para resolver os problemas não resolvidos no passado. "Vamos fazer um governo com o povo e a sociedade, não com os poderosos. Vamos buscar a energia e a força para lutar contra o fisiologismo e o patrimonialismo".