Conheça os outros candidatos à Presidência da República

Plínio de Arruda Sampaio - PSOL

Plínio Soares de Arruda Sampaio, 80 anos, nasceu em São Paulo e começou a vida política como subchefe da Casa Civil durante a gestão de Carvalho Pinto no governo do Estado. Em 1962, foi eleito deputado federal pelo PDC. No ano de 1964, foi um dos 100 primeiros políticos a ter seu direito político cassado pelo AI 5, durante a ditadura militar. Filiou-se ao PT em 1980 Em 1986 se elegeu pela primeira vez pelo partido como deputado federal. Em 1990, candidatou-se ao governo do Estado e perdeu. Em 2005, Plínio desligou-se do PT e se filiou ao PSOL, onde está até hoje. Assista aqui entrevista com Plínio de Arruda Sampaio para a TV Estadão.

Ivan Pinheiro - PCB

Ivan Pinheiro, 64 anos e carioca, começou a militar no movimento estudantil antes de 1964. Atuou junto com o movimento armado MR-8 e, após o fracasso da luta armada, passou a agir na clandestinidade, já ligado ao PCB. Sua trajetória como dirigente do PCB começou em 1982, no IV Congresso Nacional do PCB, quando acabou preso. Concorreu a diversos cargos (prefeito do RJ, deputado federal e vereador), sem nunca ter obtido sucesso. Com o fim da União Soviética, no início dos anos 1990, o PCB sofreu um racha que acabaria dando origem ao PPS e Pinheiro continuou na sua legenda.

Rui Costa Pimenta - PCO

Rui Costa Pimenta, de 53 anos, é paulista. Pimenta é fundador do movimento da Causa Operária. Também foi um dos fundadores do PT, partido do qual foi integrante até 1995. No mesmo ano, contribuiu na formação do PCO. Já foi candidato à Presidência da República em 2002 e em 2006 quando teve sua candidatura impugnada pelo TSE. Assista à entrevista com o condidato.

José Maria Eymael - PSDC

José Maria Eymael, de 71 anos, é natural de Porto Alegre. Filiou-se ao PDC em 1962 e se candidatou, em 1985, à Prefeitura de São Paulo, ficando nas últimas posições. Em 1986, elegeu-se deputado federal constituinte, conseguindo reeleição em 90. Tentou mais uma vez a Prefeitura de São Paulo em 1992, mas não conseguiu se eleger. Insatisfeito com a fusão entre PDC e o PDS em 93 (dando origem ao PPR), Eymael desligou-se do partido e fundou o PSDC, legenda pela qual já disputou as eleições presidenciais de 1998, 2006 e as de 2010. Assista aqui entrevista com José Maria Eymael para a TV Estadão.

Levi Fidelix - PRTB

José Levy Fidélix da Cruz, de 48 anos, é mineiro. Sua carreira política teve inicio em 1986, quando colaborou na fundação do Partido Liberal e disputou a cadeira de deputado federal por São Paulo. Depois, desligou-se do PL e filiou-se PTR, tentando mais uma vez o cargo de deputado nos anos de 1989 e 1990. Em 1992, Fidélix fundou o PRTB, sendo que em 1996 tentou, pela primeira vez, um cargo executivo, o de prefeito de São Paulo. Em 1998 e 2002, Levy foi candidato ao Governo de SP. Em 2004, disputou cargo para vereador da Câmara de São Paulo. Disputa novamente vaga para deputado federal em 2006. Pela segunda vez, em 2008 e 2010, Fidélix tenta o cargo de Presidente da República. Assista aqui entrevista com Levy Fidélix, candidato à Presidência da República pelo PRTB.

Zé Maria - PSTU

José Maria de Almeida, de 53 anos, é paulista. Zé Maria é sindicalista e um dos fundadores do PSTU, que é uma dissidência do PT. O sindicalista disputou por essa legenda a corrida presidencial em 2002 e apoiou Heloísa Helena, do PSOL, pela "Frente Esquerda" em 2006. Em 2010, Zé Maria é o candidato do PSTU à Presidência da República. Assista aqui a entrevista com Zé Maria.