Congresso tem razão em criar CPI, afirma Demóstenes Torres

BRASÍLIA - O senador Demóstenes Torres (sem partido-GO) reconheceu nesta quinta-feira, 19, que o Congresso tem razão em instalar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investigará a sua ligação e a de outros parlamentares e agentes públicos com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. "Eu respeito o Congresso", afirmou o senador, ao chegar ao Senado. Ele reiterou que fará sua defesa no Conselho de Ética, "no momento oportuno".

Demóstenes justificou o fato de não ter assinado o requerimento da comissão dizendo que não faz "falso heroísmo". "A vida toda sempre fui assim, sou uma pessoa coerente, não tinha razão para fazer isso (assinar o requerimento)", afirmou. O senador disse que não tem motivos para questionar a iniciativa dos colegas que apoiam a investigação, uma vez que todos eles agiram como determina o regimento da Casa. "Todos têm o direito", frisou. Ele lembrou que é um "senador eleito" e que, portanto, tem de trabalhar, ao responder à pergunta sobre a sua presença no Senado. "É a minha casa, tenho de trabalhar", afirmou.