Congresso só vota sobre segurança em abril A falta de consenso e a complicada pauta de votações do Congresso vão impedir os parlamentares de aprovar qualquer projeto na área de segurança pública antes de pelo menos dois meses. Diante da repercussão de casos como o assassinato do prefeito Celso Daniel, os presidentes do Senado, Ramez Tebet, e da Câmara, Aécio Neves, se reuniram ontem com os líderes dos partidos para definir uma estratégia capaz de acelerar o debate de propostas para o combate ao crime. Mas há muitos obstáculos políticos. Quando voltarem ao trabalho, em 15 de fevereiro, os deputados vão encontrar a pauta "trancada" por três medidas provisórias que já deveriam ter sido votadas. Isso porque, pela emenda constitucional que regulamentou a edição de medidas provisórias, se uma MP não for aprovada ou rejeitada em 120 dias, o Congresso não poderá apreciar nenhum outro projeto até que ela seja votada. No encontro, que durou cerca de duas horas, Aécio e Tebet fizeram um apelo aos partidos para que busquem um acordo. "A prioridade é a votação das MPs para liberar a pauta", disse Aécio. O problema é que há medidas provisórias consideradas polêmicas, entre as quais a do pacote antigreve que autoriza o governo a contratar trabalhadores temporários em caso de paralisações de servidores. O líder do PT na Câmara, Walter Pinheiro (BA), disse que o partido não fará acordo para votar a MP: "Não queremos votar nada que fira os direitos de servidores." O PT também é contrário ao projeto de lei do pacote antigreve que permite a demissão de funcionários públicos estáveis por falta de assiduidade. Em 6 de março, tem início a urgência constitucional da proposta, que está na Câmara. Ou seja, se ela não for apreciada até esta data, a pauta das sessões da Câmara receberá mais um reforço para bloquear outras votações. Mas não é só o PT que criará dificuldades para a liberação da pauta do Congresso. A bancada ruralista promete comandar uma operação para evitar que a a MP que rola a dívida dos grandes produtores rurais seja aprovada do jeito que está. Os parlamentares ligados ao meio rural consideram o texto ruim, pois prevê que quem ficar inadimplente será incluído na dívida ativa da União. Fundamental O Congresso também terá outra missão: votar a proposta de emenda constitucional que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) até dezembro de 2003. A emenda já foi aprovada na comissão especial e foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ela é considerada fundamental pelo governo, porque, se não for prorrogada, a União perderá neste ano R$ 9 bilhões - metade da arrecadação anual proporcionada pelo tributo. A emenda constitucional em vigor prevê que a CPMF será cobrada até junho. Na reunião de ontem, ficou definido que será criada uma comissão de deputados e senadores especialmente para fazer uma triagem das propostas de combate à violência urbana, entre elas a que trata da unificação dos comandos das Polícias Civil e Militar e a que proíbe a venda de armas de fogo. Essa comissão terá 60 dias, a contar de 15 de feveiro, para concluir o trabalho. Só então, em abril, começarão a ser votados projetos considerados importantes pelo governo federal para reduzir os crimes no País. "O Congresso mais uma vez vai ficar correndo atrás do prejuízo", disse o deputado Aloizio Mercadante (PT-SP).