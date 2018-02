Congresso retorna do recesso hoje O Congresso volta hoje do recesso e a sua prioridade será a votação da proposta orçamentária. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador José Maranhão (PMDB-PB), disse que só na terça-feira divulgará os cortes para adequar a proposta ao fim da CPMF. A reabertura dos trabalhos está marcada para 16 horas, mas a primeira sessão deliberativa na Câmara ficou para segunda-feira. A pauta da Casa está trancada por seis medidas provisórias. No Senado, o presidente Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) informou que fará uma reunião com os líderes partidários para definir o calendário de votações.