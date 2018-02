Congresso retoma trabalhos nesta 4ª com a pauta trancada

O Congresso volta nesta quarta-feira, 6, do recesso e a sua prioridade será a votação da proposta orçamentária. A reabertura dos trabalhos está marcada para 16 horas, quando a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, vai ler a mensagem presidencial na Câmara dos Deputados. A primeira sessão deliberativa na Câmara, porém, ficou para segunda-feira. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador José Maranhão (PMDB-PB), disse que só na terça-feira divulgará os cortes para adequar a proposta ao fim da CPMF. A pauta da Casa está trancada por seis medidas provisórias. A volta dos trabalhos na Câmara também será marcada pela polêmica dos cartões corporativos e a tentativa da oposição de instalar uma CPI para investigar o assunto. O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) afirmou na semana passada que recolherá assinaturas para a instalação da Comissão assim que fossem retomados os trabalhos legislativos. Para instalar a CPI mista, são necessárias as assinaturas de pelo menos 171 deputados e 27 senadores. A Controladoria Geral da União (CGU) vai investigar os gastos dos ministros da Secretaria Especial Política da Promoção da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, e da Pesca, Altemir Gregolin. No Senado, o presidente Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) informou que fará uma reunião com os líderes partidários para definir o calendário de votações.