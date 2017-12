Congresso retoma o trabalho na semana com setor aéreo na mira A questão aérea deve esquentar nesta semana com possíveis medidas que o novo ministro da Defesa, Nelson Jobim, pode anunciar para o setor, envolvendo até a troca de auxiliares. A retomada dos trabalhos do Congresso na quarta-feira também aumenta a pressão sobre o governo por parte dos parlamentares, que tendem a cobrar novas ações para o setor aéreo, além das que vem sendo anunciadas para o Aeroporto de Congonhas. A CPI da Crise Aérea agendou depoimentos em busca de esclarecimentos sobre o acidente do Airbus A320 da TAM ocorrido dia 7 de julho. Entre os que foram chamados estão o presidente da Infraero, o comandante da Aeronáutica e o presidente da TAM. Há ainda a expectativa de que a CPI receba os dados da caixa preta do avião, como requisitado pela comissão ao comando das investigações. O presidente Lula dá sequência às viagens para lançamento das obras de saneamento e urbanização que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Irá a Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS). Uma viagem de Lula prevista para quinta-feira a Belém e Breves, no Pará, foi adiada. Veja os principais fatos políticos previstos para a semana. SEGUNDA-FEIRA -- O Conselho de Aviação Civil (Conac) reúne-se para analisar medidas que auxiliem na solução da crise aérea. Será a primeira reunião presidida pelo novo ministro, Nelson Jobim. TERÇA-FEIRA -- O presidente Lula viaja a Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS) para lançamento de obras do PAC. -- A CPI da Crise Aérea da Câmara dos Deputados ouve o depoimento do diretor-presidente da Pantanal Linhas Aéreas, Marcos Sampaio Ferreira, previsto para a semana passada e adiado. Avião da companhia derrapou em Congonhas no dia 16, véspera do acidente com o Airbus da TAM, sem causar vítimas. -- Também vão depor, à tarde, o superintendente de Empreendimentos de Engenharia da Infraero, Armando Schneider Filho, e o presidente da Infraero, tenente-brigadeiro José Carlos Pereira. QUARTA-FEIRA -- O presidente Lula e o ministro da Defesa, Nelson Jobim, participam, às 15h30, no Palácio do Planalto, da cerimônia de apresentação dos novos oficiais generais promovidos pela Marinha, Exército e Aeronáutica. -- O Congresso retoma os trabalhos após recesso que começou em 18 de julho. -- A CPI da Crise Aérea recebe o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Juniti Saito, às 11h. QUINTA-FEIRA -- Marco Antonio Bologna, presidente da TAM, presta depoimento às 9h na CPI da Crise Aérea. O representante da Airbus no Brasil, o economista Mário Sampaio, estará na CPI às 14h. DOMINGO, 5 de agosto -- O presidente Lula inicia viagem para cinco países da América Latina: México (dias 5 a 7 de agosto), Honduras (dia 7), Nicarágua (dias 7 e 8), Jamaica (dias 8 e 9) e Panamá (dias 9 e 10). Entre os temas a serem discutidos está o uso do biocombustível. (Por Carmen Munari)