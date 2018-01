Congresso rejeita mensaleiros em lista dos mais influentes Os deputados mensaleiros foram severamente rejeitados por seus companheiros na escolha dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso. Nenhum dos que foram investigados pela suspeita de receber mesada do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, tido como o pivô do escândalo - está na 13ª edição dos "100 cabeças" do Congresso, feita anualmente pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). Só para se ter uma idéia de como os mensaleiros estão em baixa, na lista de 2005, dos 19 investigados por causa do mensalão, 9 eram tidos como mais influentes: João Paulo Cunha (PT/SP), José Janene (PP-PR), Pedro Henry (PP-MT), Professor Luizinho (PT-SP), Roberto Brant (PFL-MG) e Sandro Mabel (PL-GO), que continuam deputados; e José Borba (PMDB/PR), Paulo Rocha (PT/PA) e Valdemar Costa Neto (PL-SP), que renunciaram depois do escândalo. Outro que já foi influente e que também caiu no conceito dos parlamentares foi o ex-presidente da Câmara Severino Cavalcanti (PP/PE). Ele renunciou em setembro do ano passado para fugir ao processo de cassação depois de ser acusado por Sebastião Buani, empresário do setor de restaurantes, de cobrar propinas para renovar um contrato de uso das dependências da Câmara. Surpresa na lista dos que perderam uma vaga na relação dos "cabeças" do Congresso é o senador José Jorge (PFL-PE), candidato a vice na chapa do tucano Geraldo Alckmin. Ele não é mais um dos 100 mais influentes. Jorge foi destacado para atacar o presidente Lula. Há dez dias disse que o presidente "bebe muito e trabalha pouco". Em resposta, Lula disse que seus adversários "não têm caráter". Da nova lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso, 22 são do PT. O PFL aparece em segundo lugar, com 17. PSDB e PMDB têm 14 cada um na lista dos "cabeças". Depois, aparecem o PSB (7), PTB (6), PCdoB e PDT (5 cada), PL (3), PP, PSOL e PPS (2 cada), PSol e PV (1).