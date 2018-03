Congresso receberá marco das comunicações em 2012 O líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Teixeira (SP), disse hoje acreditar que o novo marco regulatório para as comunicações, atualmente em discussão no Ministério das Comunicações, deve ser enviado ao Congresso Nacional no primeiro semestre de 2012. Teixeira lembrou que o governo pretende, até o fim do ano, lançar uma consulta pública para discutir os principais pontos do projeto.