As duas comissões têm prazos diferentes para concluir seus trabalhos. No Senado são 45 dias e, na Câmara, 180. Maia destacou que há diferenças no método. Na Câmara estão sendo reunidos todos os projetos sobre o tema, enquanto no Senado serão discutidos assuntos da reforma para a elaboração de um projeto. O presidente da Câmara reafirmou a dificuldade de se votar uma grande reforma no curto prazo.