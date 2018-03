Congresso prorroga MP da carreira do magistério federal O Congresso Nacional prorrogou nesta sexta-feira, 05, a vigência da Medida Provisória 614 por mais 60 dias. Editada em 14 de maio deste ano, a MP altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. A decisão está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira.