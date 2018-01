Congresso promulgará sexta-feira fim de salários extras

O fim dos chamados 14º e 15º salários foi aprovado nesta quarta (27) pela Câmara dos Deputados. A partir de agora, os parlamentares terão direito ao benefício apenas no início e no fim de seus mandatos, a cada quatro anos na Câmara e a cada oito anos no Senado. Nos anos em que não for realizado o pagamento, a economia será de R$ 27,41 milhões para a Câmara e de R$ 4,32 milhões para o Senado.

Depois da reunião, os presidentes do Senado e da Câmara anunciaram ainda medidas para diminuir o uso de papel na tramitação de projetos entre as duas Casas. O envio passará a ser eletrônico com assinatura digital e padronização dos sistemas. Será encerrada a publicação em papel dos Diários, que ficarão disponíveis apenas em plataforma eletrônica. Há ainda a proposta de se criar uma página na internet do Congresso Nacional para divulgar atividades comuns das duas Casas.