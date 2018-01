Congresso promulga PEC dos precatórios A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que altera a forma de pagamento dos precatórios por governos estaduais e municipais e pelo Distrito Federal foi promulgada pelas Mesas do Senado e da Câmara, e publicada hoje no Diário Oficial da União. Congresso e Senado haviam terminado de aprovar a proposta de emenda no dia 2 deste mês.