Congresso promulga fim de salário extra de parlamentares Os presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), promulgaram nesta sexta-feira o projeto que acaba com o benefício anual de salários extras para os parlamentares. Com esse ato, a medida entra em vigor cortando o pagamento que seria feito no final deste ano.