'Congresso parece estar em outro planeta', diz Minc O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, aproveitou um encontro com representantes de comunidades extrativistas da Amazônia para fazer hoje duras críticas ao Congresso por causa da tramitação de projetos que, segundo ele, tentam acabar com a legislação que protege o meio ambiente. "Enquanto todo o mundo debate o aquecimento global, as formas de conter a emissão de gases de efeito estufa, o Congresso do Brasil parece estar em outro planeta. Lá, ficam com machadinhas para cortar a legislação ambiental. Mas não vão conseguir porque nós não vamos deixar", disse.