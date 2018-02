Congresso ouve Miriam Belchior sobre orçamento 2014 A Comissão Mista de Orçamento do Congresso e a Comissão de Relações Exteriores da Câmara abriram, nesta quarta-feira, 25, sessão conjunta destinada a discutir com a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, entre outros assuntos, informações sobre a proposta orçamentária de 2014, o contingenciamento do atual orçamento e a execução orçamentária das Forças Armadas.