Congresso não pode evitar reforma tributária, afirma Gedel

O ministro da Integração Nacional, Gedel Vieira Lima, afirmou que o Congresso não poderá mais se furtar a discutir e votar a proposta de reforma tributária. Além disso, o ministro afirmou que o governo enviará uma proposta de reforma ao Congresso até o fim de fevereiro, quando deputados e senadores devem analisas as mudanças. Depois de participar da reunião ministerial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gedel afirmou que não é possível esperar unanimidade em torno desse assunto para se aprovar uma reforma tributária. "Não dá para ter unanimidade, nem queremos isso. Vamos ser claros. A reforma tributária trata de dinheiro e quem perder alguma coisa logicamente vai ser sempre contra. Mas temos que fazer a melhor reforma para o País", explica. Gedel, que é deputado federal licenciado, disse que o Congresso tem sempre evitado discutir o assunto e não pode mais agir assim. "Os parlamentares reclamam que não legislam, que o governo federal faz tudo pelo Congresso. Inclusive a oposição fala muito disso. Essa então é a hora de votar a reforma tributária. Nós políticos temos que discutir e aprovar no voto o melhor texto. Porque a proposta vai ser mesmo enviada pelo governo em fevereiro", afirmou.