Congresso Nacional inicia recesso na terça-feira

Na lista dos projetos que trancam a pauta estão também o que reserva 20% de cota para negros em concursos públicos, o que abre vagas em comissão no Ministério da Cultura, o que autoriza porte de arma aos agentes prisionais e a proposição que permite a utilização da multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o programa Minha Casa, Minha Vida. Os deputados devem concluir também a votação do novo Código de Processo Civil (CPC).