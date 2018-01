Congresso Nacional aprova Orçamento para 2014 O Congresso Nacional concluiu na madrugada desta quarta-feira, 18, a votação da Lei do Orçamento do ano que vem. Para destravar as discussões e conseguir ver a matéria aprovada ainda em 2013, o governo aceitou colocar mais R$ 100 milhões no fundo partidário e prometeu empenhar mais R$ 2 milhões em emendas para os membros da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e "caciques" do Legislativo. A lei orçamentária vai agora à sanção presidencial.