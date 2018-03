Congresso inicia recesso parlamentar até agosto

O Congresso iniciou nesta sexta-feira, 18, recesso parlamentar que vai até o dia 31 de julho, segundo informações da Agência Senado. As atividades legislativas serão retomadas no dia 1º de agosto, com sessão não-deliberativa em plenário. Uma Comissão Representativa ficará responsável por decidir a respeito de questões urgentes que não puderem aguardar o retorno das atividades em agosto nem justificarem uma convocação extraordinária. A Comissão Representativa é composta por oito senadores e 17 deputados. Segundo a Agência Senado, durante o primeiro semestre o Senado apreciou um total de 708 matérias. Dessas, 666 foram aprovadas, seja pelas comissões, em caráter terminativo, pelo plenário ou mesmo pela Mesa Diretora.