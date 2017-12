Congresso inicia recesso na 4a-feira com caso Renan inacabado O Congresso entra em recesso a partir de quarta-feira, deixando sem solução o processo por quebra de decoro parlamentar contra o senador Renan Calheiros (PMDB-AL). A paralisação dos trabalhos vai até 31 de julho. Em uma das últimas ações antes do recesso, a Mesa Diretora do Senado deve ter na terça-feira reunião que vai analisar o pedido de nova perícia pela Polícia Federal nos documentos de defesa apresentados pelo senador. Recebido o pedido, a Polícia Federal informa que precisará de 20 dias para averiguar a autenticidade das notas fiscais de compra e venda de gado, origem dos recursos alegados por Renan para o pagamento de uma pensão à mãe da filha de três anos que teve fora do casamento. Ele é suspeito de ter essas despesas pagas por um lobista da construtora Mendes Júnior. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue visitando capitais dos Estados para dar continuidade ao lançamento do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). A seguir os principais eventos políticos previstos para a semana. TERÇA-FEIRA -- O presidente Lula participa às 9h30 de reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no Palácio do Planalto. Em pauta, as reformas política e tributária e a instalação do grupo temático de biocombustíveis. Representantes do Comitê Econômico e Social Europeu participam do encontro. Fazem parte do conselho 13 ministros e 90 líderes da sociedade civil. -- Reunião da Mesa Diretora do Senado vai analisar o caso Renan Calheiros, às 11h. -- O Senado tem cinco medidas provisórias obstruindo a pauta, entre elas a que reestrutura o Ibama e cria o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. QUARTA-FEIRA -- Início do recesso do Congresso, que vai até 31 de julho. QUINTA-FEIRA -- O presidente Lula viaja a Porto Alegre, onde faz o lançamento do programa de investimentos em saneamento e urbanização, parte do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). -- O mesmo programa é lançado à tarde por Lula em Florianópolis. SEXTA-FEIRA -- O presidente Lula estará em Curitiba para mais um lançamento do PAC. -- Lula ainda comparece às comemorações dos 110 anos da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, às 17h30. -- O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), estará em Washington onde participa de encontro com membros do Conselho de Negócios Brasil-Estados Unidos. A expectativa é que o deputado trate das prioridades do segundo mandato do governo Lula, assim como leis que afetam o comércio e o investimento estrangeiro. NA SEMANA -- O partido Democratas deve ingressar no Supremo Tribunal Federal com Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra a aprovação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2008. A sigla questiona a previsão de receita para o ano que vem com a arrecadação da CPMF, que deixa de vigorar no final deste ano. Já está na Câmara emenda constitucional que prorroga a contribuição. (Por Carmen Munari)