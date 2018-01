Congresso inicia apreciação de vetos presidenciais Já começou a sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para esta terça-feira, 20, na qual os parlamentares vão apreciar os vetos presidenciais a quatro projetos. Estão nessa lista os textos que tratam do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); da desoneração da cesta básica; do Ato Médico; e do Fundo de Participação do Estado (FPE).