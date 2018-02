Congresso homenageia Ruy Mesquita e Roberto Civita

São Paulo - O 10.º Congresso Brasileiro de Jornais abriu nesta terça-feira, 19, seu segundo e último dia, com uma sessão especial de homenagem aos jornalistas Ruy Mesquita, do Grupo Estado, e Roberto Civita, do Grupo Abril, pela contribuição ao jornalismo e à defesa da liberdade de expressão no País. Os jornalistas morreram em maio do ano passado.

Duas placas comemorativas foram entregues aos filhos de Ruy Mesquita e Roberto Civita, Fernão Lara Mesquita e Roberta Civita, pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), organizadora do evento.

Em seu agradecimento, Fernão fez um elogio ao talento profissional e à atuação dos dois na imprensa brasileira, afirmando que "democracia, jornalismo e liberdade nascem e morrem juntos, são coisas intrinsecamente ligadas".

Fernão ressaltou, ainda, que os jornais "têm um papel de protagonismo dentro da democracia", pois o jornal "é a ferramenta que empurra as reformas". Passando a falar do Brasil de hoje, lembrou que "o primeiro passo é o País entender que está doente e que todo mundo está doente" – e é missão do jornal dizer isso a toda a sociedade.

Ruy Mesquita e Roberto Civita, prosseguiu, "eram homens que tinham essa noção de seu papel, não aceitando limitar-se a ser uma caixa de ampliação de ideias alheias".

Depois dele, Roberta Civita recebeu também uma placa comemorativa da ANJ. Em sua fala, citou o tema central do 10.º Congresso, "Inovação, Ruptura e Avanço", para afirmar que seu pai "foi um homem que viveu intensamente os termos desse encontro". Roberto Civita, acrescentou, "defendeu sempre que o principal compromisso da imprensa é com o leitor e com a verdade".