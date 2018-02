Congresso disciplina ajuda de custo dos parlamentares Decreto legislativo publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira disciplina o pagamento da ajuda de custo dos parlamentares. Segundo o texto, os deputados e senadores receberão ajuda de custo equivalente ao valor do subsídio, destinada a compensar as despesas com mudanças e transporte, a cada início e final do mandato. A ajuda de custo não será devida ao suplente reconvocado dentro do mesmo mandato.