Congresso deve votar hoje a LDO A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias está prevista para acontecer hoje no Congresso às 19h. Na semana passada, deputados e senadores tentaram votar a proposta, mas como não houve quórum e surgiram divergências sobre o parecer da relatora, senadora Serys Slhessarenko (PT-MT), a votação foi adiada para se buscar um acordo. Outro motivo que inviabilizou a votação foi a pendência de votação de projeto de lei que abre crédito de R$ 85 milhões para a cobertura de despesas com a candidatura da cidade do Rio às Olimpíadas de 2016. A bancada fluminense condicionou a votação da LDO à aprovação do projeto. Só depois de votarem a LDO deputados e senadores entram em recesso.