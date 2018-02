Congresso de jornalismo será em outubro A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) abriu as inscrições (www.abraji.org.br) para o seu 8.º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, que será realizado de 12 a 15 de outubro na Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-RJ). Este ano, o congresso ocorre junto com outros dois eventos internacionais de jornalismo: a 8.ª Conferência Global de Jornalismo Investigativo, realizada pela Global Investigative Journalism Network, e a 5.ª Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, do Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).