Congresso de jornais terá foco em inovação

Cerca de 600 profissionais ligados aos meios de comunicação se reunirão hoje e amanhã, em São Paulo, no que é tido como o mais importante evento do ano para a indústria jornalística do País: o 10.º Congresso Brasileiro de Jornais. Entre seus 14 eventos, o encontro, organizado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), terá palestrantes ilustres como o francês Jean-Marie Dru, presidente da rede de agências TBWA (hoje, às 9 horas) e o analista de mídia americano Ken Doctor, criador da Newsonomics, um conjunto de estratégias de comunicação para a era digital (amanhã, às 11h30).

O presidente da ANJ, Carlos Lindenberg Neto, abre às 9 horas o evento, cujo tema central deixa clara a intenção dos organizadores: “Ruptura, Inovação e Avanço”. Logo em seguida, Dru aprofunda esse assunto na palestra “Inovar para Avançar”. Nela, o executivo francês retoma fórmulas que ele próprio implantou na TBWA, com grande impacto no mundo publicitário em diversos países.

Daí por diante, os painéis e debates envolverão profissionais das mais diferentes áreas da comunicação - redação, operações, tecnologia, multimídia, comercial, marketing, gestão de pessoas, jurídico, circulação e distribuição. Em um deles, executivos de empresas de comunicação falarão sobre “ações para o reposicionamento dos jornais brasileiros ante o mercado”. Em outro encontro se discutirá “a relação de agências com anunciantes”.

A busca de novos enfoques estará presente também em temas como “inovações nas práticas de relacionamento com o leitor e na venda de produtos digitais” e “novos modelos de organização de redação”.

O congresso prevê a entrega, amanhã, do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa à advogada colombiana Catalina Botero, por seus seis anos à frente da Relatoria Especial de Liberdade de Expressão, dentro da Comissão Interamericano de Direitos Humanos. Na função, Catalina se destacou por resistir a pressões de alguns governos, como os de Equador e Venezuela, que tentaram esvaziar sua função dentro da comissão.

Outra homenagem será feita, no evento, aos jornalistas Ruy Mesquita, do Grupo Estado, e Robert Civita, do Grupo Abril, falecidos em maio do ano passado, por sua contribuição à defesa da liberdade de imprensa.

No fim do programa de hoje, a diretoria da ANJ se reunirá para eleger seu novo presidente para os próximos dois anos.

Programação desta segunda-feira, 18:

9h

Abertura: fala do presidente da ANJ, Carlos Lindenberg.

Palestra inicial: "Inovar para Avançar", por Jean-Marie Dru, presidente mundial da TBWA.

11h30

Palestras: "As ações de reposicionamento dos jornais brasileiros diante do mercado".

14h45

Teatro WTC - Comitê Editorial: "Publicidade nativa e conteúdo patrocinado".

Ballroom 1 e 2 - Comitê de Operações: "A importância das certificações de qualidade gráfica e logística para jornais".

Ballroom 3 e 4 - Comitê de Mercado Leitor: "Perspectivas de geração de receita com clientes do Mercado Leitor".

16h30

Teatro WTC - Comitê de RH e Relações Trabalhistas: "O papel da gestão de pessoas na competitividade das empresas de mídia".

17h45

Painéis simultâneos:

Teatro WT - Comitê Mercado Anunciante: "Repensando a relação com as agências e os anunciantes".

Ballroom 1 e 2: Comitê Mercado Leitor: "Inovações no relacionamento com leitor e venda de produtos digitais".

Ballroom 3 e 4 - Comitê Editorial: "Novos modelos de organização de Redação".

19h

Reunião da diretoria da ANJ para eleger o novo presidente para o biênio 2014-16.