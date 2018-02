Congresso da juventude petista tem faixa exaltando Dirceu, Vaccari e Genoino

Fotos estilizadas de petistas que tiveram os nomes envolvidos nos escândalos do mensalão e da Petrobrás, como o ex-ministro José Dirceu, Vaccari e seu antecessor Delúbio Soares, o ex-presidente do partido José Genoino e o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha, enfeitavam a quadra onde Lula discursou nesta sexta-feira, 20, durante o 3º Congresso da Juventude do PT, em Brasília, com a frase “guerreiros do povo brasileiro”. Além de Vaccari, Dirceu está preso em Curitiba.

Cobrado pelos jovens por sua aliança com o PMDB, o ex-presidente reiterou que o “ideal” seria que a Presidência, os 27 governadores, os 513 deputados federais e os 81 senadores fossem da esquerda ou “de um partido só”.

“Seria maravilhoso, mas, em não sendo maravilhoso, a gente tem de fazer aliança. Ah, como seria bom se a Dilma, sozinha, pudesse votar tudo e tivesse 257 votos no Congresso!”, exclamou Lula. “Acontece que entre a política do sonho, o meu desejo ideológico e o mundo real da política há uma distância enorme. E a gente tem de aceitar o resultado (das urnas) e construir a governabilidade.”

Lula conclamou a juventude do PT a defender os programas do governo, em vez de só reclamar. “Apenas escrever num documento ‘Fora Levy’ ou “Fora PMDB’ é muito pouco. Me desculpem, mas é muito pouco”, insistiu. “Quero saber qual é a proposta da juventude para a educação e o que vocês vão propor ao governo para a geração de emprego.”