Congresso cobra prioridade para a segurança Líderes da Câmara e do Senado estranharam o fato de o Palácio do Planalto não ter incluído, na lista de prioridades do governo junto ao Congresso, nenhuma medida para a área de segurança pública. Depois do assassinato do prefeito Celso Daniel, o governo enviou projetos ao Congresso para combater a violência e o crime organizado. Mas nenhuma destas propostas está na pauta de prioridades remetida pelo Planalto ao Congresso. "O governo, na verdade, não prioriza segurança pública", reclamou o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL). Ex-ministro da Justiça, Calheiros disse que o presidente Fernando Henrique Cardoso não poderia ter se esquecido de priorizar a segurança pública "nem que fosse para mostrar disponibilidade do governo em gastar mais com o setor". O deputado Aloízio Mercadante (PT-SP) é outro que acusa o governo de não estar preocupado com a crise na segurança pública. "O presidente Fernando Henrique não tem tratado o problema da segurança pública como a importância devida", disse. "Toda vez que há uma tragédia lançam um plano que não sai do papel", completou o petista. Na avaliação de Mercadante, o problema da segurança pública deveria fazer parte da lista de prioridades do governo também sob o ponto de vista econômico. Ele explicou que muito investidores deixam de aplicar recursos no Brasil com medo da violência e criminalidade. "Isso sem contar a perda de turistas por causa da violência", lembrou. Já o líder do governo na Câmara, deputado Arnaldo Madeira (PSDB-SP), tentou amenizar a falta dos projetos sobre segurança pública na lista de prioridades do Planalto. Segundo ele, a pauta de propostas que o governo quer ver aprovada no Congresso é extensa e será definida em conjunto com os líderes partidários a partir da segunda quinzena de fevereiro, quando os parlamentares retornam ao trabalho. Para o presidente do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS), o governo deveria se preocupar em aplicar os recursos destinados no Orçamento para o setor de segurança pública. "O governo sempre aplica menos que o previsto no Orçamento", afirmou Tebet. No ano passado, o governo liberou apenas R$ 1,6 bilhão para área. No Orçamento, a previsão era de que seriam aplicados em segurança pública R$ 2,4 bilhões. Além de não prever a votação dos projetos de segurança pública, os parlamentares também consideraram a pauta do governo, em alguns pontos, muito vaga por abordar assuntos que sequer são temas de projetos em tramitação no Congresso. É o caso, por exemplo, do item que enumera como prioritário a "discussão sobre privatização dos bancos estaduais". "Sinceramente não sei do que se trata isso", disse Madeira. Dos 15 itens listados pelo Planalto como prioritários, apenas sete são objeto de emenda à Constituição ou projeto de lei em tramitação na Câmara ou no Senado.