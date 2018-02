Congresso aprova recursos extras para incentivo a exportações

O plenário do Congresso aprovou nesta terça-feira, 17, um projeto de crédito adicional ao Orçamento da União deste ano que libera R$ 1,355 bilhão para incentivos a exportações. Os recursos vão para o Programa de Financiamento às Exportações (Proex), o Seguro de Crédito à Exportação (SCE) e o Fundo de Garantia às Exportações (FGE), além de serem utilizados na equalização da taxa de juros.

Foi aprovado ainda crédito de R$ 100 milhões para o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público da União e o Ministério do Planejamento para contribuições destes órgãos ao Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp). Outro projeto beneficia com R$ 93 milhões os ministérios do Meio Ambiente e Integração Nacional, para ações do Plano Brasil Sem Miséria, combate a incêndios e prevenção de desastres. Também passou um crédito de mais de R$ 90 milhões, beneficiando a Integração.