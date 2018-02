Congresso aprova Política Nacional de Defesa O Congresso Nacional publicou nesta quinta-feira, 26, no Diário Oficial da União (DOU), Decreto Legislativo que aprova a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. Segundo o texto do parecer elaborado pela Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, também publicado no Diário Oficial, a Política Nacional de Defesa é o "documento condicionante de mais alto nível do planejamento de defesa e tem por finalidade estabelecer objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego da capacitação nacional, com o envolvimento dos setores militar e civil, em todas as esferas do Poder Nacional".