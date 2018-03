Congresso aprova envio de mais 1.300 militares ao Haiti

De acordo com a exposição de motivos encaminhada ao Congresso, 900 militares vão imediatamente para o Haiti e ficará uma reserva de 400 homens que poderão ser deslocados em caso de necessidade. Dos 900 que serão enviados imediatamente, 750 são do Batalhão de Infantaria e 150 da Polícia do Exército.

O presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney (PMDB-AP), lembrou a liderança do Brasil no comando das forças de paz no Haiti. "O Brasil, sendo o maior país da América do Sul, pelo peso da sua grandeza, tem o custo e isso nós devemos pagar. Para as Forças Armadas, é muito importante que tenhamos participação internacional em favor da paz no mundo inteiro", disse.

O único parlamentar a se manifestar contrariamente ao envio de mais militares para o país atingido pelo terremoto foi o senador Epitácio Cafeteira (PTB-MA).