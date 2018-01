Congresso adia sessão que apreciaria 20 vetos de Dilma

BRASÍLIA - A sessão conjunta do Congresso Nacional para apreciar 20 vetos da presidente Dilma Rousseff foi cancelada. A sessão estava marcada para às 11 horas e poucos parlamentares estavam no plenário da Câmara dos Deputados quando foram comunicados do cancelamento.

A suspensão da sessão foi decidida pela presidência do Congresso, que não informou o motivo da decisão. Não há previsão de data para uma nova sessão.

Entre os vetos presidenciais em pauta, estava o referente à flexibilização do fator previdenciário, mudança que constava do texto final da Medida Provisória 664.

Desde março, as sessões para apreciação de vetos vêm sendo adiadas. A última tentativa de votação foi em 15 de julho, pouco antes do recesso parlamentar, mas por falta de quórum a sessão foi encerrada.