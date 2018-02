Confúcio Moura assume RO com prioridade para saúde No seu primeiro discurso como governador de Rondônia, Confúcio Moura (PMDB) destacou suas promessas de campanha e reafirmou o compromisso dar prioridade à saúde. "Meu maior investimento será para tirar os doentes do chão. Enquanto não tiver isso, não vou fazer estradas nem outras coisas", disse. Confúcio, que é medico e nascido no sertão de Goiás, usou parte do discurso para lembrar as dificuldades enfrentadas na infância e na juventude.