Confronto entre posseiros e pistoleiros causa morte no Pará Um tiroteio entre posseiros e pistoleiros em uma fazenda em Cumaru do Norte, no sul do Pará, resultou na morte de um lavrador e seis feridos, entre eles duas mulheres. O confronto ocorreu no final da tarde de segunda-feira, mas a polícia só soube do caso na manhã desta terça-feira. Um avião saiu no começo da tarde de Redenção rumo a Cumaru para buscar os feridos. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) também deslocou dois ouvidores agrários para a fazenda. Os posseiros dizem que estão na área há vários anos, mas passaram a sofrer ameaças do suposto proprietário para deixar o local. A Polícia Militar de Redenção informou que estava enviando um contingente para a fazenda com a finalidade de restabelecer a ordem na área e prender quem estiver armado. A região é conhecida na Amazônia como campeã nacional de conflitos pela posse da terra.