Confronto entre polícias em SP 'é deplorável', diz Lula

O presidente Luís Inácio Lula da Silva disse que o confronto entre policiais civis em greve e tropas de choque da polícia militar (PM) na quinta-feira, em São Paulo, é "deplorável". "Eu não sei qual é o problema, eu sei que tem um problema de reivindicação. Houve um confronto entre a polícia civil e a polícia militar", disse Lula, em visita oficial a Moçambique. "É uma coisa deplorável que aconteça esse conflito, entre dois órgãos importantes do Estado, que não poderiam entrar em conflito." Segundo o presidente, "o governo federal só pode entrar se o governo estadual permitir. Agora eu penso que o governo (estadual) tem toda as condições de resolver esse problema". O confronto em São Paulo ocorreu quando os policiais grevistas tentaram furar uma barreira das tropas de choque da PM para protestar em frente à sede do governo, o Palácio dos Bandeirantes. Alguns dos manifestantes estavam armados e os PMs reagiram com bombas de gás lacrimogêneo e disparos com balas de borracha. Há informações de que cerca de 25 pessoas ficaram feridas.