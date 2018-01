Confronto e prisões em novo ato contra Cabral no Rio

RIO DE JANEIRO - Mais uma manifestação contra o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), na rua do Palácio Guanabara, em Laranjeiras, zona sul, terminou em confronto entre policiais e manifestantes na noite dessa quarta-feira, 14. O protesto reuniu cerca de 200 pessoas e 29 foram presas por policiais do Batalhão de Choque, em ação considerada arbitrária por integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Dos 29 detidos, 25 tinham sido liberados até a meia-noite.

O tumulto na rua Pinheiro Machado começou pouco antes das 20h, quando um policial tentava liberar a via para a passagem de uma van no meio dos manifestantes. Houve empurra-empurra e policiais jogaram spray de pimenta. Em seguida, um ativista foi arrastado na direção da barreira policial e começou o confronto. Policiais atacavam com bombas de gás e balas de borracha, manifestantes lançavam pedras na direção deles.

Uma bomba de efeito moral foi lançada por PMs contra um grupo de jornalistas e socorristas que estava em um recuo na calçada. Ao contrário das últimas manifestações, a polícia voltou a usar o blindado conhecido como Caveirão e o brucutu, canhão de água. Pelo menos quatro manifestantes ficaram feridos por estilhaços de bomba e bala de borracha. Dois PMs foram atingidos no rosto por pedradas.

Em caminhonetes, policiais do Choque deixaram a barreira para perseguir manifestantes pelo bairro. Portas de vidro de agências do Banco do Brasil e Santander foram quebradas por um grupo que correu para a rua do Catete. No caminho, algumas lixeiras e abrigos de ônibus foram destruídos. Após o anúncio da prisão de 29 pessoas pela PM, os manifestantes que estavam no Largo do Machado decidiram seguir para a 9.ª Delegacia de Polícia (Catete).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Houve prisões arbitrárias, inclusive de pessoas que nada tinham a ver com a manifestação. Segundo a Polícia Civil, não houve individualização da conduta. Por isso, não há como caracterizar crime. Pedimos tranquilidade aqui fora, enquanto liberamos os presos”, disse o advogado Rodrigo Mondego, da OAB, que acompanhou os presos na delegacia.

Por volta das 22h, quando um policial militar chegava com mais um preso, manifestantes protestaram e a polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo na porta da 9.ª DP, atingindo jornalistas, advogados e militantes. Um manifestante foi atingido por bala de borracha e socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Na confusão, a porta de vidro da delegacia foi quebrada e o gás lacrimogêneo tomou conta do local.

Inquérito. O coordenador das delegacias da capital fluminense, Ricardo Dominguez, ameaçou dar voz de prisão a PMs e afirmou que ação será investigada pela Polícia Civil. Em seguida, Dominguez solicitou que a tropa de Choque fosse substituída por policias da Coordenadora de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil (Core), o que ocorreu. Os policiais militares deixaram o local sob vaia dos manifestantes. “O comandante da operação vai responder pelos excessos. Um inquérito será instaurado”, afirmou Dominguez. / COLABOROU ROBERTA PENAFORT