Confira quem deve presidir as 20 comissões da Câmara A Câmara dos Deputados deve instalar nesta quarta-feira, 14, suas 20 comissões permanentes. Cada grupo terá um presidente eleito, que deve comandar os trabalhos pelo período de um ano. As presidências das comissões são distribuídas de acordo com o tamanho das bancadas partidárias e os presidentes são eleitos pelos próprios integrantes, que seguem os acordos firmados entre as legendas. Confira a seguir os nomes dos parlamentares que devem ser eleitos nesta quarta para presidir as 20 comissões permanentes da Câmara: Comissão de Constituição e Justiça: Leonardo Picciani (PMDB-RJ) Comissão de Educação e Cultura: Gastão Vieira (PMDB-MA) Comissão de Viação e Transportes: Eliseu Padilha (PMDB-RS) Comissão de Finanças e Tributação: Virgílio Guimarães (PT-MG) Comissão de Desenvolvimento Urbano: Zezéu Ribeiro (PT-BA) Comissão de Direitos Humanos: Luiz Couto (PT-PB) Comissão de Ciência e Tecnologia: Júlio Semeghini (PSDB-SP) Comissão de Meio Ambiente: Nilson Pinto (PSDB-PA) Comissão de Segurança Pública: João Campos (PSDB-GO) Comissão de Minas e Energia: José Otávio Germano (PP-RS) Comissão de Fiscalização Financeira e Controle: Celso Russomano (PP-SP) Comissão de Agricultura: Marcos Montes (PFL-MG) Comissão de Seguridade Social: Jorge Tadeu Mudalen (PFL-SP) Comissão de Turismo: Lídice da Mata (PSB-BA) Comissão da Amazônia: Vanessa Graziotin (PCdoB-AM) Comissão de Trabalho: Nelson Marquezelli (PTB-SP) Comissão de Relações Exteriores: Vieira da Cunha (PDT-RS) Comissão de Defesa do Consumidor: Cezar Silvestri (PPS-PR) Comissão de Desenvolvimento Econômico: Wellington Fagundes (PR-MT) Comissão de Legislação Participativa: Eduardo Amorim (PSC-SE)